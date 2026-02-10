Pablo Ruz sobre el acceso a la vivienda de promoción pública en Elche: “Será casa fácil para los ilicitanos, imposible para los políticos”

La empresa municipal Pimesa de Elche va a ser la encargada de revisar y validar todas las inscripciones que se registren para optar a una de las 250 viviendas de promoción pública que se van a construir en parcelas de titularidad municipal cedidas para ello a la iniciativa privada.

Esa actuación se va a llevar a cabo al paraguas del denominado plan ‘Casa fácil’ impulsado por el Ayuntamiento ilicitano y a los pisos de protección oficial que se van a construir no podrán acceder ni concejales, ni altos cargos del consistorio ni los asesores de la Corporación.

Así lo ha dejado claro este martes el alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), que ha avanzado que el Consejo de Administración de la empresa pública Pimesa va a aprobar el jueves la adjudicación inicial de los dos primeros lotes de viviendas contemplados en el plan ‘Casa fácil’.

La adjudicación de todos los pisos de promoción pública estará regida, ha dicho Ruz, por “clausulas claras”, un procedo “garantista” y “medidas de control” para evitar que cualquiera de las viviendas construidas al paraguas de la iniciativa municipal puedan ir a parar a personas que no cumplen de forma estricta los requisitos para poder acceder a uno de esos pisos.

Otra de las medidas que se va a poner en marcha es la creación de un canal de denuncias anónimo y específico para poner en conocimiento de la Administración posibles irregularidades en la adjudicación de las viviendas.

El plan ‘Casa fácil’ prevé construir viviendas de promoción pública en distintas zonas, entre ellas en Carrús, el sector E-27 y en la pedanía de Torrellano.

La previsión con la que se trabaja es que se esté en condiciones de iniciar las obras a lo largo del último trimestre de este año.

El alcalde de Elche ha dejado claro también que las empresas adjudicatarias de las viviendas no podrán adjudicar las mismas por sí mismas sin que antes sea la empresa municipal Pimesa la que analice de forma detallada todas las solicitudes presentadas a fin de constatar que cumplen estrictamente los requisitos para poder ser parte del proceso de adjudicación.

Las medidas de control anunciadas para la adjudicación de las viviendas de promoción pública del plan ‘Casa fácil’ de Elche buscan impedir que pueda ocurrir lo mismo que en Alicante donde en una promoción de vivienda en suelo público del Ayuntamiento de la ciudad se han adjudicado vivienda a la que era la concejala de Urbanismo, a familiares de altos cargos del área de Urbanismo y a técnicos municipales que han tenido relación con el proceso propio de la promoción de vivienda de protección oficial.