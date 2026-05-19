La ONCE dedica un cupón al 50 aniversario de la Comparsa Huestes del Cadí de Elda.

El cupón de la ONCE del sorteo del sábado de la semana que viene, día 30 de mayo, va a estar dedicado a la Comparsa Huestes del Cadí de Elda.
El sorteo será el del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE, que se celebra todos los sábados y domingos.
El logotipo del 50 aniversario de la entidad será protagonista en lo más de cinco millones de boletos que se pondrán a la venta en el conjunto del país.
El cupón conmemorativo fue presentado ayer en Elda en un acto que contó con la presencia de Estela Medina, directora de la ONCE; Francisco Javier Calvo, presidente de la Comparsa Huestes del Cadí de Elda; Pedro Serrano, presidente de la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda; y David Guardiola, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Elda.
La comparsa eldense Huestes del Cadí se fundó en el año 1976. Es la comparsa más joven de la fiesta de Moros y Cristianos de Elda y su denominación, escudo de armas e indumentaria son originales y autóctonos de la ciudad.
En 1977 participó por primera vez en las fiestas de Moros y Cristianos de Elda con 16 escuadras. Desde la década de los años noventa del siglo XX cuenta con en torno a 55 escuadras adultas y 12 de infantiles. Su vestimenta se creó expresamente para esta comparsa y en su escudo figura como icono principal, la torre vigía situada en uno de los montes que circundan el valle de Elda, el paraje denominado ‘La Torreta’.