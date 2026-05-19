El cupón de la ONCE del sorteo del sábado de la semana que viene, día 30 de mayo, va a estar dedicado a la Comparsa Huestes del Cadí de Elda.

El sorteo será el del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE, que se celebra todos los sábados y domingos.

El logotipo del 50 aniversario de la entidad será protagonista en lo más de cinco millones de boletos que se pondrán a la venta en el conjunto del país.

El cupón conmemorativo fue presentado ayer en Elda en un acto que contó con la presencia de Estela Medina, directora de la ONCE; Francisco Javier Calvo, presidente de la Comparsa Huestes del Cadí de Elda; Pedro Serrano, presidente de la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda; y David Guardiola, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Elda.

La ONCE dedica un cupón al 50 aniversario de la Comparsa Huestes del Cadí de Elda. | ONCE

La comparsa eldense Huestes del Cadí se fundó en el año 1976. Es la comparsa más joven de la fiesta de Moros y Cristianos de Elda y su denominación, escudo de armas e indumentaria son originales y autóctonos de la ciudad.

En 1977 participó por primera vez en las fiestas de Moros y Cristianos de Elda con 16 escuadras. Desde la década de los años noventa del siglo XX cuenta con en torno a 55 escuadras adultas y 12 de infantiles. Su vestimenta se creó expresamente para esta comparsa y en su escudo figura como icono principal, la torre vigía situada en uno de los montes que circundan el valle de Elda, el paraje denominado ‘La Torreta’.