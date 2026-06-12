Oficial: André Silva deja el Elche para jugar en el Oporto

Ya es oficial. El Oporto ha anunciado el regreso de André Silva al fútbol portugués, por lo que el atacante se marcha del Elche tras una temporada como franjiverde. Ha anotado diez goles en el cuadro ilicitano y ha contribuido a la permanencia en la máxima categoría a las órdenes de Eder Sarabia.

Silva firmó por el Elche el pasado verano. Ha sido uno de los tres delanteros este curso, junto a Álvaro Rodríguez y Rafa Mir. Entre los tres han hecho 25 dianas. La salida del luso es una baja importante para el conjunto del Martínez Valero, que sigue sin entrenador más de dos semanas después de la salida de Sarabia.

Al atacante le ha llegado la oportunidad de regresar a casa y no ha dudado en firmar por el Oporto. A principios de esta semana pasaba el pertinente reconocimiento médico y, tras firmar su nuevo contrato, se ha oficializado su fichaje.

El Elche corre el riesgo de quedarse sin ninguno de sus delanteros. Con Rafa Mir habría que ejecutar la opción de compra tras su cesión, algo que genera dudas en el entorno. Desde la nueva dirección deportiva del Sevilla han admitido que el Elche tiene de margen hasta el 30 de junio, al igual que con Pedrosa.

Muy diferente es la situación de Álvaro Rodríguez, quien tiene contrato con el Elche y se encuentra cómodo en tierras ilicitanas. Sin embargo, el interés que ha despertado en la Premier podría provocar que hiciese las maletas. De momento, Christian Bragarnik no está dispuesto a dejarle salir por una cifra inferior a los 20 millones de euros.