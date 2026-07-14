Oficial: Álvaro Rodríguez, al Bournemouth

Álvaro Rodríguez ya es oficialmente nuevo jugador del Bournemouth. Este martes, justo el día en el que 'El Toro' cumple 22 años, se ha anunciado el traspaso a la Premier League. El Elche ingresa en torno a 12 millones de euros de una operación que ronda los 25 'kilos'. El Real Madrid se lleva el 50%.

El hispano-uruguayo ha contado con el interés de varios conjuntos del fútbol europeo en los últimos meses, pero la Premier es su nuevo destino. 'El Toro' deja el Elche tras una temporada en la que ha sido clave para lograr la permanencia. Suyo fue el gol en Girona que le dio la salvación al cuadro franjiverde.

Ha hecho siete goles y ha repartido cinco asistencias en 34 duelos de Liga. Además, ha participado en dos eliminatorias de Copa del Rey. También vivió uno de los momentos más difíciles de su vida con el fallecimiento de su padre en mayo, justo un día antes de la disputa de un partido ante el Betis en La Cartuja.