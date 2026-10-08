Números de récord en el Mundial de Kayak de Mar en Villajoyosa: más de 800 deportistas y casi 40 países representados

Villajoyosa se convierte en el epicentro mundial de los deportes acuáticos durante este puente de octubre. La localidad es sede del Campeonato Mundial de Kayak de Mar, que llega a la provincia con números de récord: habrá más de 800 deportistas participantes y casi cuarenta países estarán representados.

Durante la semana ya se han calentado motores con los entrenamientos oficiales. El desfile de banderas partirá este jueves desde el parque de la Barbera a las 18.00 horas. En él, desfilarán deportistas de los 39 países participantes con sus banderas, acompañados de la banda de la Societat Ateneu Musical de Villajoyosa.

La ventana de competición del downwind será los días 9, 10 y 11 de octubre y las pruebas serán retransmitidas en directo con planos aéreos que seguirán la navegación de todos los palistas desde mar y tierra. El sábado y el domingo tendrán lugar los actos de entrega de medallas y la ceremonia de clausura se celebrará la tarde del domingo, 11 de octubre.

El Club Náutico de Villajoyosa organiza el campeonato con la colaboración de la Federación Internacional de Piragüismo (Paddle Worldwide), la Federación Española de Piragüismo (RFEP), la Federació de Piragüisme de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial de Alicante y el Ayuntamiento de Villajoyosa, además de decenas de patrocinadores.

En Onda Cero hablamos con Joan Gordero, director deportivo del evento.