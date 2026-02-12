El nuevo Renault Clio revoluciona su segmento en Elche

El nuevo Renault Clio ha llegado al concesionario Grupo Serna Automoción con un diseño expresivo y unas dimensiones más imponentes comparado con las anteriores versiones de este modelo. Ofrece nuevos motores de vanguardia y un equipamiento tecnológico de última generación, según destaca Antonio Hernández, director comercial de Grupo Serna Automoción de Elche, Torrevieja y Orihuela. Con una imagen totalmente renovada, esta sexta generación de Clio llega con un estilo rompedor que nada tiene que ver con las anteriores versiones. El atractivo diseño se complementa con el rendimiento de una nueva gama de motores entre los más eficientes del mercado. En la cima de esta gama se encuentra la nueva motorización full hybrid E-Tech de 160 CV. que es más eficiente y potente que su predecesor donde ahora ofrece un consumo hasta un 40 % menor en comparación con un motor de gasolina, y puede funcionar en modo eléctrico hasta el 80 % del tiempo en conducción urbana y periurbana, lo que lo convierte en una oferta perfectamente complementaria de la gama eléctrica.

En la gama básica, Renault ofrece un nuevo motor de gasolina de 115 CV, incluyendo una versión bicarburación gasolina-GLP (120 CV EDC) que estará disponible en la segunda mitad de 2026. A la vanguardia de la tecnología, estas dos versiones representan una mejora notable en la gama básica, tanto en rendimiento como en eficiencia. El motor de gasolina de 115 CV está disponible con caja manual o automática EDC.

En el interior, la doble pantalla OpenR en forma de V, el sistema multimedia OpenR link con Google integrado - es una primicia en esta categoría de vehículo - y numerosos equipamientos tecnológicos y ayudas a la conducción de última generación son muestra de una mejora significativa, quedándose a las puertas del segmento superior. Nuevo Clio cuenta con hasta 29 sistemas de ayudas a la conducción (ADAS) de última generación.

Nuevo Renault Clio combina la compacidad de un coche del segmento B con las prestaciones, la tecnología y el confort de un modelo de segmento superior. Nuestra berlina, con su diseño revitalizado, redefine los estándares de su categoría al ofrecer una experiencia de conducción dinámica y confortable. Nuestro motor full hybrid E-Tech 160 impresiona por su rendimiento y eficiencia, logrando un consumo récord.

Puedes verlo y probarlo en Grupo Serna Automoción Elche, en la avenida de Crevillente nº66