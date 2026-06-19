El desprendimiento parcial del falso techo de una vivienda del bloque 4 del barrio de San Antón de Elche ha obligado este pasado jueves al Ayuntamiento a desalojar ese piso de manera preventiva.

La incidencia se ha producido en un inmueble ubicado en la calle Arcipreste Torres y los servicios técnicos del área de Urbanismo del Ayuntamiento ilicitano inspeccionaron tanto la vivienda afectada como la contigua, dado que ambas comparten estructura de techos, determinando el desalojo preventivo de la familia (madre e hijo) residente en la vivienda en la que cayó parte del techo de una de las habitaciones.

Un nuevo desprendimiento parcial obliga a desalojar de su vivienda a una familia en el barrio San Antón de Elche. | Onda Cero Elche

Según ha informado el Ayuntamiento de Elche, tras esa inspección técnica se ha determinado que la causa de ese derrumbe se ha podido producir "por la acumulación de excrementos de aves, una situación similar a la registrada en septiembre de 2023 en otro bloque del barrio".

Un nuevo desprendimiento parcial obliga a desalojar de su vivienda a una familia en el barrio San Antón de Elche. | Ayuntamiento de Elche

El área municipal de Servicios Sociales se puso a disposición de la familia afectada por el desalojo para ayudarla a buscar una alternativa habitacional, pero finalmente no fue necesario actuar dado que los afectados se va a alojar temporalmente en casa de familiares.