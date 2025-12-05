El nuevo Audi Q3 brilla en las nuevas instalaciones de Serramóvil Elche

En un evento exclusivo con más de un centenar de invitados, el concesionario ilicitano ha presentado la nueva gama Q3 y sus nuevas instalaciones adaptadas a la nueva etapa de la marca Audi. Durante el evento celebrado ayer jueves se han mostrado las novedades del de la tercera generación del Audi Q3 que incorpora mejoras sustanciales en diseño, tecnología y eficiencia. Con un diseño exterior renovado —más musculoso, elegante y emocional— el nuevo Q3 combina unas proporciones SUV tradicionales con un interior más amplio, moderno y flexible. Destaca la nueva iluminación de última generación con faros digitales Matrix LED que incorporan tecnología micro-LED, hasta ahora reservado a las gamas de gama alta. Ofrecen una iluminación más precisa, mejora la seguridad y una firma luminosa distintiva. El interior presenta un confort de categoría superior con una nueva consola de mandos en el volante que libera espacio en la consola central y mejora la ergonomía. Por primera vez en un Audi compacto puede equiparse con cristales delanteros con acristalamiento acústico. El maletero del Q3 ofrece 488 litros y puede ampliarse hasta 1.386 litros con los asientos traseros abatidos y adaptados a las necesidades de carga. Además, hemos conocido que el nuevo Q3 está disponible con motores de combustión optimizados, tecnología mild-hybrid y una versión plug-in hybrid que permite hasta 119 km de autonomía en modo eléctrico, combinando eficiencia, potencia y respeto al medio ambiente. También presenta nuevo sistema de suspensión con equilibrio entre confort y dinamismo para adaptarse a la conducción urbana o a viajes largos. Durante el evento, los asistentes al evento han podido recorrer los nuevos espacios de Audi Serramóvil Elche y conocer de primera mano la nueva gama de Audi. Con esta presentación, Serramóvil Audi reafirma su compromiso por acercar a sus clientes las últimas innovaciones de la marca, ofreciendo una experiencia integral: producto, servicio y trato exclusivo. La nueva gama Audi Q3 y las instalaciones renovadas ya están disponibles para información, reservas y pruebas de coche en el concesionario de Elche.