La nueva Junta Rectora del Misteri d’Elx tomará posesión esta semana y designará a su nuevo presidente ejecutivo

El Misteri d’Elx continúa dando pasos hacia sus representaciones del mes de agosto. Este lunes se ha oficializado la renovación del 50 % de sus integrantes. Una docena de personas van a tomar posesión esta semana de sus nuevos cargos como miembros de la Junta Rectora del Patronato de La Festa.

El Ayuntamiento de Elche, la Generalitat Valenciana y la diócesis Orihuela-Alicante han nombrado a los cuatro representantes de cada una de esas entidades que tocaba renovar este año, tras finalizar el mandato de los anteriores. El cambio de patronos marcará la nueva etapa de La Festa durante los próximos ocho años.

Los cuatro nombramientos del Ayuntamiento de Elche son Antonio Andreu Rocamora, cantor de la Festa; Gema Lial Clavel, docente; Jordi Fluxá Bru, escritor; y Diego Bonmatí Alonso, vinculado a varias hermandades de la Semana Santa de la ciudad y cantor de La Festa desde niño.

Lucas Galvañ Ruso, vicario episcopal en representación del obispo, la diócesis ha propuesto la renovación de Luis Alfonso Martínez Giner, actual secretario; Almudena Pomares Arias, médico especialista en oncología radioterápica y esposa y madre de cantores; José Vicente Monete Ruiz, restaurador y Mestre de Ceremonias suplente; y Raúl Aráez Valero, profesor de secundaria.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, María del Carmen Ortí Ferre, ha anunciado los cuatro miembros en representación de la Generalitat Valenciana: Antonio Luis Martínez Pujalte López, Francisco Javier García Mora, Claudio Gilabert Gómez y Juan Molina Pascual.