Nueva campaña municipal de exención del pago del autobús a los menores de 26 años

La Junta de Gobierno Local ha aprobado una nueva campaña de exención del pago de la tarifa de acceso al autobús para los estudiantes menores de 26 de años, residentes en el municipio, para el curso escolar 2026/2027. El plazo para la presentación de solicitudes es del 17 de septiembre al 30 de octubre para los estudiantes menores de 26 años que cuenten con la tarjeta de movilidad en vigor y estén empadronados en Elche en la fecha de presentación de la solicitud.

La solicitud se realizará a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, sede.elche.es y de manera presencial en cualquiera de las oficinas OMAC y la exención se concederá a aquella unidad familiar que no supere el índice del IPREM de 2026. Finalizado el plazo de presentación, sólo podrán pedir la exención los estudiantes que soliciten las tarjetas por primera vez y aquellos tutelados por la Generalitat Valenciana.

La consulta de la exención se realizará a través de la página web oficial de Autobuses Urbanos de Elche, en las oficinas de atención al usuario en el intercambiador de autobuses ubicado en la pasarela entre calle Doctor Caro y Avenida de la Comunidad Valenciana, en las OMAC o llamando al 010.

En caso de que no se conceda la exención del pago de la tarifa, los usuarios podrán recargar la tarjeta a través del pago de una tarifa anual de 80 euros y la posibilidad de abonos semestrales de 40 euros.

La desactivación de la tarjeta del curso escolar 2026/2027 se producirá el 31 de diciembre y la carga será a partir del 1 de enero. En la actualidad hay 23.300 tarjetas del bus lliure activas y 9.900 exentos.

Por otra parte, se ha adjudicado el contrato de suministro e instalación de infraestructuras inteligentes de información municipal mediante tecnología LED a la mercantil INGEVIDEO, S.A por un importe de 129.391 euros.

Se trata de la implantación de banderolas de tecnología LED en las pedanías de Perleta, Balsares, Algoda, Maitino, Llano de San José, Las Bayas y Puçol, además de otras tres en diferentes puntos de Elche Parque Empresarial.

En la reunión de este jueves también se ha aprobado el inicio del expediente para la adjudicación de las obras de mejora, regeneración y modernización del Polígono Industrial de Carrús, concretamente las actuaciones de regeneración paisajística, subvencionadas por IVACE.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 260.449 euros y contempla un plazo de ejecución de dos meses, con la previsión de que los trabajos finalicen antes del 15 de diciembre. Se trata de una actuación destinada a mejorar el entorno y la imagen del Polígono Industrial de Carrús, dentro de las actuaciones de modernización de este espacio industrial.