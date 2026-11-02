La crónica del tiempo

Noviembre da sus primeros pasos en Elche, Crevillent y Santa Pola con llegada de inestabilidad meteorológica

Jorge Miralles nos cuenta diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica en Onda Cero Elche

Jorge Miralles

Elche |

Ladera del río Vinalopó a su paso por el centro de Elche.
Ladera del río Vinalopó a su paso por el centro de Elche. | Onda Cero Elche

El primer lunes del mes de noviembre va a ser en la comarca del Baix Vinalopó un día en el que se espera un ligero descenso de las temperaturas máximas y en la que el viento va a soplar flojo de levante a partir de mediodía, lo que arrastrará nubosidad.

No se descarta que a primeras horas de la tarde se pueda registrar algún chubasco puntual y de carácter débil.

La temperatura máxima va a situarse en torno a los 21 grados centígrados en Elche y en Crevillent, quedándose en los 20 en Santa Pola.

Para los próximos días se prevé inestabilidad meteorológica y temperaturas sin cambios. Van a ser días con chubascos ocasionales que puntalmente podrían ser moderados.

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