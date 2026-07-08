El músico Pepe Andreu Garzón será el pregonero de las Fiestas Patronales de Santa Pola 2026

Las Fiestas Patronales de Santa Pola y de Moros y Cristianos 2026 ya conocen a su pregonero. Trompetista, compositor, director de banda y docente en Santa Pola, Pepe Andreu Garzón será el encargado de inaugurar las fiestas de la ciudad el próximo 31 de agosto.

Durante la tarde de ayer en el Baluarte del Duque, en el Castillo Fortaleza, de Santa Pola se hizo pública la decisión del pregonero de este año, un anuncio que allí acogieron con mucha ilusión con la presencia de la alcaldesa Loreto Serrano, la concejal de Fiestas Nely Baile y la pregonera de 2025, Lola Gadea.

Andreu es uno de los músicos más destacados nacidos en Santa Pola. Ha desarrollado su carrera por escenarios internacionales y nacionales, sin olvidar sus orígenes. Su formación musical comenzó en la Escuela de Música Mestre Alfosea de Santa Pola y posteriormente amplió su formación en el Conservatorio de Alicante, en París y en Madrid. Es además compositor del himno de la Asociación de Moros y Cristianos de la ciudad y este año promete dar un pregón vinculado a la cultura y la música.

El próximo 31 de agosto a las 22:30 horas de la noche abrirá las fiestas en la plaza de la Glorieta en Santa Pola.