El Museo Paleontológico de Elche acoge la exposición fotográfica 'Capturando el pasado'

El Museo Paleontológico de Elche (MUPE) acoge hasta finales del mes de agosto la exposición fotográfica 'Capturando el pasado'. La muestra permite descubrir parte del patrimonio geológico del término municipal de Elche y el resto de las pedanías.

La exposición 'Capturando el pasado' se trata del colofón de una de las actividades llevadas a cabo durante la 'Semana Cultural' del MUPE, como parte de la programación de 'Museum Week', un evento global, avalado por la UNESCO.

La muestra recorre paisajes donde la geología muestra su belleza, su relación con el ser humano como recurso ornamental, la fragilidad del patrimonio paleontológico susceptible de expolio o las dunas fósiles en Arenales del Sol.

El ganador de esta tercera edición del concurso fotográfico que da lugar a la exposición ha sido José Antonio Beviá con su instantánea 'Verticalidad'. El segundo premio es 'Grrr!' de Marcos Nauhardt y 'Arenales del Sol: donde conviven dunas y paleodunas' ha cerrado el podio en tercera posición.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación de Alicante gracias a una subvención en la 'Convocatoria de subvenciones a Fundaciones y a otras entidades sin fin de lucro de Alicante, para la realización de actividades culturales 2026'.