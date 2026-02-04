Monóvar pone en marcha el Taller de Empleo Monóvar Emplea IX

El Ayuntamiento de Monóvar ha iniciado el Taller de Empleo Monóvar Emplea IX que es un programa mixto de empleo y formación con una duración de un año

El proyecto consta de dos certificados de profesionalidad: Empleo Doméstico y Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, orientados a la adquisición de competencias profesionales en el ámbito de los cuidados y la atención en el entorno domiciliario, favoreciendo así la inserción laboral en actividades esenciales para la comunidad.

En el Taller de Empleo Monóvar Emplea IX participan diez alumnos trabajadores, que son contratados mediante la modalidad de contrato de formación en alternancia, de acuerdo con la normativa vigente, y que reciben una retribución conforme al Salario Mínimo Interprofesional. El proyecto cuenta con un equipo técnico formado por un director y una docente de las especialidades formativas, encargados de la coordinación, la formación y el seguimiento del alumnado.

La concejala del área, María Amparo Maestre, ha destacado que este taller tiene como objetivo “mejorar la empleabilidad de las personas participantes mediante una formación teórica y práctica vinculada a sectores con una elevada demanda laboral, contribuyendo así a mejorar las oportunidades laborales de las personas desempleadas del municipio”.