Monóvar dota a su Policía Local de dos drones para “fortalecer” los recursos en seguridad ciudadana

La Concejalía de Policía y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Monóvar ha incorporado recientemente dos drones al equipamiento de la Policía Local.

Uno de los dispositivos cuenta con prestaciones como una cámara térmica, altavoces para la emisión de mensajes en tiempo real y una cámara de captación de imágenes "de alta precisión.

Ese dispositivo se utilizará en situaciones como labores de búsqueda, emergencias, control de grandes eventos o apoyo a otros servicios de seguridad y emergencias.

El segundo dron es de un carácter más utilitario y estará destinado a intervenciones más habituales, como labores de vigilancia, control del tráfico, supervisión de espacios públicos o apoyo en dispositivos de prevención y seguridad.

Amparo Maestre, concejala de Policía y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Monóvar, ha señalado que la incorporación de nuevas tecnologías es "clave" para "seguir modernizando el servicio y facilitar el trabajo de los agentes".

Drones adquiridos para la Policía Local de Monóvar. | Ayuntamiento de Monóvar

"Nuestro objetivo es seguir dotando a la Policía Local de todas las herramientas necesarias para que pueda desarrollar su labor con la máxima eficacia y garantizar así una mayor seguridad para todos los vecinos y vecinas", han indicado la concejala de Monóvar que también ha recalcado que "con esta inversión, el Ayuntamiento continúa avanzando en su apuesta por la innovación y por el fortalecimiento de los recursos destinados a la seguridad ciudadana".

La adquisición de ambos drones se ha realizado íntegramente con fondos municipales.