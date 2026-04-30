Elche: Sarabia evita las cuentas para la permanencia y pone el foco en el Celta

Eder Sarabia prefiere no hacer cuentas para la permanencia el Elche. Al menos de puertas hacia fuera. Es el mensaje que ha trasladado en la rueda de prensa previa al choque ante el Celta en Balaidos. Precisamente en ese encuentro se enfoca el técnico vasco, sin mirar tampoco al duelo directo contra el Alavés del sábado 9 de mayo.

Sarabia ha confirmado las bajas de Germán Valera, Yago de Santiago y Adam Boayar para el encuentro en tierras gallegas. El Elche llega más "suelto" al partido tras conquistar el primer triunfo a domicilio y situarse con cuatro puntos de margen sobre la zona de descenso.

Sarabia ha alabado al Celta, aunque ha admitido que "seguramente no sea su mejor momento". Los de Claudio Giráldez acumulan cinco derrotas consecutivas. Necesitan la victoria para asegurar plaza europea de cara a la próxima campaña. "Creo que a todos nos gusta el Celta", ha aseverado el preparador bilbaíno.

Respecto al morbo que tendrá el reencuentro entre el Elche y Álvaro Núñez, ha intentado rehuir la polémica por los plazos de la pubalgia con la que se marchó de la entidad ilicitana. Sarabia le ha deseado lo mejor al exjugador del Amorebieta y le ha agradecido su profesionalidad durante el tiempo en el que estuvo en el Martínez Valero.

Por último, cuestionado sobre la próxima campaña, ha admitido que no ha habido reuniones con Christian Bragarnik para comenzar con la planificación.