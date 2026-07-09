Monóvar apuesta por atraer visitantes con festivales y promueve la primera edición de ‘Arrels sonores’

Este jueves se ha presentado en Monóvar la primera edición de ‘Arrels Sonores’, que es un festival que nace con la voluntad de convertirse en una cita de referencia en el municipio y consolidar una nueva propuesta dentro del calendario de acontecimientos de la localidad.

El cartel de su primera edición tiene como protagonistas a Dorian, Cycle y Diagnóstico Binario. También habrá una sesión de DJ Amable, una de las figuras más emblemáticas de la escena indie, que será el encargado de poner el punto final a una noche que se prevé inolvidable.

El festival de música tendrá lugar el 4 de septiembre y tendrá como escenario el recinto festero Tarín Marín.

Además de los conciertos, el recinto dispondrá de una zona gastronómica.

El certamen está promovido por el Ayuntamiento de Monóvar.

El alcalde de la localidad, Loren Amat, ha destacado que el festival “nace con la ilusión” y vocación “de crecer año tras año y convertirse en una cita marcada en el calendario” tanto para los vecinos de Monóvar como para los de otras localidades.

En una comparecencia pública, tanto el alcalde monovero como el concejal de Fiestas, David Amorós, han puesto en valor que con ‘Arrels Sonores “Monóvar inicia un nuevo proyecto que aspira a consolidarse como un festival de referencia y a situar el municipio en el circuito de los grandes acontecimientos musicales de la provincia”.