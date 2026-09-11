El modelo de prevención del suicidio de Aspe traspasa fronteras y se expone en Estados Unidos.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se ha dado a conocer que el Plan Municipal de Prevención de la Ideación Suicida de Aspe —consolidado como un referente nacional en el abordaje comunitario de la salud mental desde el entorno escolar— ha dado el salto internacional tras ser expuesto en la Northwestern State University (NSU) de Luisiana (Estados Unidos).

Esta presentación ha servido para mostrar ante la comunidad académica internacional la relevancia de la prevención comunitaria en las aulas, tomando como modelo la experiencia implantada en el municipio aspense. La iniciativa cuenta con el respaldo directo de la Concejalía de Educación, dirigida por Yolanda Moreno, edil del área y responsable de la concejalía en el momento de la implementación del plan.

El proyecto, que actualmente cumple su tercer año de ejecución, fue diseñado e impulsado originariamente desde el Gabinete Socioeducativo Municipal por el trabajador social de educación J. Emiliano Ramírez García, y se encuentra actualmente bajo la responsabilidad de la trabajadora social Purificación Martínez. A lo largo de este trienio, el plan ha beneficiado de forma directa al alumnado de 6.º de Primaria y ESO, a sus familias y a los equipos docentes. Asimismo, el modelo ha extendido su labor formativa a través de distintas jornadas nacionales, colegios profesionales, la Diputación de Alicante y la formación impartida en el Máster en Intervención Sociocomunitaria de la Universidad Miguel Hernández (UMH).