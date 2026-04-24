El Misteri d’Elx se exhibirá en Londres en el mes de julio con un concierto de su Capella y la Escolanía

La Capella y la Escolanía del Misteri d’Elx ofrecerán en el mes de julio un concierto en Londres. Será el día 17 en la St. Etheldreda’s Roman Catholic Church, emplazada en el centro de la capital de Reino Unido.

Será una acción que permitirá difundir el drama asuncionista en el mercado británico, que es el principal mercado emisor de turistas en la provincia de Alicante.

Por otro lado, el organismo Visitelche hará coincidir la presencia del Misteri d’Elx en Londres con acciones de presentación de la ciudad ilicitana ante profesionales de turismo, agencias de viajes y prensa especializada.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha avanzado este viernes que en ese concierto será de una duración aproximada de una hora y en el mismo está previsto que participen cuarenta integrantes de la Capella y la Escolanía.

El concierto cuenta con el apoyo del Instituto Cervantes y la música irá acompañada de imágenes de la Festa relacionadas con cada uno de los momentos de la interpretación. Además, se incorporarán textos traducidos al inglés.

“Es un compromiso de este gobierno municipal difundir y dar a conocer nuestra joya más universal, nuestro Misteri d’Elx por todo el mundo y un año después de llevarlo a la Iglesia de Saint Étienne du Mont de París, ahora es el turno de Londres”, ha señalado Pablo Ruz, que ha defendido que “es un honor poder llevar la Festa a esa ciudad”.