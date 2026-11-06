Misión Colmena en CC L´Aljub

El centro comercial L´Aljub de la mano de Turrones Picó han puesto en marcha una simpática iniciativa para concienciar sobre este problema medioambiental que provoca la gran disminución en el númeor de abejas que hay en los últimos años por diferentes factores que se explican en la Misión Colmena.

En el interior de L´Aljub se habilitado una gran colmena donde los visitantes pueden aprender cómo viven las abejas, curiosidades y la importancia de protegerlas. Juegos, talleres y regalos para los visitantes que entren en la gran colmena hasta este sábado 7 de noviembre. Los talleres se llevan a cabo los viernes de 17:00-21:00h. y los sábados de 12:00-14:00 y 17:00-21:00h.