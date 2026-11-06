HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Misión Colmena en CC L´Aljub

¿Sabías que las abejas son fundamentales para nuestro ecosistema? El centro comercial ilictiano tiene en marcha desde el pasado 23 de octubre una iniciativa para concienciar a la población y por donde han pasado muchos escolares de la ciudad

Onda Cero Elche

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Misión Colmena en CC L´Aljub
Misión Colmena en CC L´Aljub | Tarsa

El centro comercial L´Aljub de la mano de Turrones Picó han puesto en marcha una simpática iniciativa para concienciar sobre este problema medioambiental que provoca la gran disminución en el númeor de abejas que hay en los últimos años por diferentes factores que se explican en la Misión Colmena.

En el interior de L´Aljub se habilitado una gran colmena donde los visitantes pueden aprender cómo viven las abejas, curiosidades y la importancia de protegerlas. Juegos, talleres y regalos para los visitantes que entren en la gran colmena hasta este sábado 7 de noviembre. Los talleres se llevan a cabo los viernes de 17:00-21:00h. y los sábados de 12:00-14:00 y 17:00-21:00h.

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