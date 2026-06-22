El mes de mayo de 2026 se convierte en el mejor de la serie histórica de los hoteles de Elche

Los hoteles de Elche han vivido el mejor mes de mayo desde que se registran datos de ocupación hotelera.

El quinto mes de este año ha quedado atrás dejando ocupaciones medias del 90 % en los establecimientos de alojamiento del municipio. Ese índice es un 2,8 % superior al registrado en el mes de mayo del pasado año.

Además, desde la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (Aete) se ha explicado que el precio medio por habitación se ha situado en 86,26 euros, lo que representa un incremento de casi seis euros respecto a la tarifa del pasado año, que es un valor que, dice Aete, “compensa en parte el crecimiento de costes al que se enfrentan las empresas turísticas”.

Las ocupaciones durante los fines de semana del mes de mayo han propulsado ese buen registro llegando a acreditarse en algunos hoteles ocupaciones de hasta el 95 %.

La motivación predominante de las pernoctaciones ha sido la vacacional (55 %), mientras que la clientela de negocios ha supuesto el restante 45 %.

En cuanto a procedencia, los visitantes nacionales han sido mayoría y de los viajeros internacionales han destacado los procedentes de Reino Unido, seguidos de los llegados de Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Irlanda o Suecia.

Desde Aete se prevé que el presente mes de junio mantenga el “buen tono” que, insiste, “está caracterizando” la primera mitad del año, al tiempo que ha añadido que “el panorama internacional sigue generando incertidumbres por la inestabilidad que suponen los conflictos bélicos abiertos, algo que hasta la fecha ha supuesto una oportunidad por el turismo prestado de destinos más expuestos y que parece que se mantendrá en el corto plazo”.