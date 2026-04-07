Economía

El mes de marzo reduce el paro en Elche y en Santa Pola; lo incrementa ligeramente en Crevillent

El sector Servicios lidera un mes más la creación de puestos de trabajo

David Alberola García

Elche |

Oficina del Labora en Elche.
Oficina del Labora en Elche. | Onda Cero Elche

El paro ha descendido en el mes de marzo en Elche (-177) y en Santa Pola (-38), mientras que ha crecido ligeramente en Crevillent (+6).

El mes de abril ha comenzado en Elche con 17.001 demandantes de empleo, en Santa Pola con 2.143 y en Crevillent con 2.412.

En Elche, en marzo crearon empleo todos los sectores productivos, liderando la reducción del desempleo el sector Servicios donde encontraron un puesto de trabajo 108 personas. A continuación, se ha situado la Construcción con 71 empleos creados.

El sector Industria ha facilitado la incorporación al mercado laboral de 41 personas y en la agricultura se creó un empleo.

En la comarca del Medio Vinalopó, el paro descendió en marzo en todos los municipios, a excepción de en Hondón de las Nieves.

El municipio en el que más empleo se ha creado a lo largo de marzo ha sido Aspe (+27), al tiempo que en segundo lugar se han situado Petrer (+10), La Romana (+8) y Pinoso (+7). En Elda se generaron el pasado mes cinco empleos.

Por su parte, en la comarca del Alto Vinalopó, de forma global el paro ha descendido también, concretamente en 19 trabajadores.

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