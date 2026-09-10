El Mercado temático pre Fiestas Patronales de Petrer se celebra el 19 y 20 de septiembre

El fin de semana del 19 y 20 de septiembre, Petrer arrancará con su programa pre Fiestas Patronales con el montaje del tradicional Mercado temático en la plaza dura del Mercado de La Frontera.

En esta ocasión, bajo el nombre “Mercado de artesanos por la Igualdad”, las vecinas, vecinos y visitantes de municipios cercanos podrán disfrutar de casi medio centenar de puestos de artesanía y alimentación, entre los que se encontrarán los puestos de las

artesanas de la asociación local Més que Art, de la que el concejal de Fiestas, Alejandro Ruiz, ha destacado “que se deja la piel en cada acto en el que participa y en cada artesanía que tienen en sus puestos”.

Además de la oferta de puestos, también se podrá disfrutar de actividades infantiles por la igualdad, cuentacuentos, pasacalles musicales, personajes fantásticos y espectáculos de fuegos nocturnos. Para ello, el horario del mercado será de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a

22:00 horas.

El sábado 19, a las 11:00 horas, tendrá lugar el Pasacalles inaugural con música, zancudos y malabaristas.

Una propuesta de ocio que forma parte del programa de actividades previas a la celebración de las Fiestas Patronales de Petrer (del 5 al 9 de octubre) y con la que el Ayuntamiento busca ofrecer alternativas para disfrutar en familia.