Más de una treintena de empresas de calzado de Elche, Elda y Petrer participan en la feria MICAM de Milán

Un total de veintiocho empresas de calzado de Elche y seis afincadas en Elda y Petrer están participando en la feria MICAM de Milán, que es la más importante del calendario internacional.

El certamen comenzó ayer y su celebración se va a prolongar hasta mañana.

La participación española está coordinada un año más por la Federación de Industrias del Calzado Español (Fice), cuyo presidente, Vicente Pastor, que también lo es la Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado (Avecal), ha destacado que se presenta como una “oportunidad” para “transmitir un mensaje de confianza” de los compradores ante el complejo contexto internacional por el que atraviesa el sector.

Las empresas de calzado de las comarcas del Vinalopó están presentando en la feria MICAM italiana sus colecciones para la temporada otoño-invierno 2026/2027.

En el certamen están presentes 41 expositores de la Comunitat Valenciana, lo que representa la mitad de empresas zapateras que componen la delegación española. El 34 % son expositores de Elche.

La feria MICAM se celebra de manera conjunta con MIPEL, que es el certamen de bolsos, artículos en piel y accesorios de moda, al tiempo que, de manera paralela y en las mismas fechas, tienen lugar la Milano Fashion & Jewels, TheOneMilano and Sì Sposa Italia.