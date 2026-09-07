Más de un millar de personas participaron en el Desfile Multicolor reflejando la esencia de la fiesta en Santa Pola

Este pasado domingo día 6 se ha celebrado uno de los eventos más populares y tradicionales de las Fiestas Patronales de Santa Pola: el desenfadado desfile multicolor en el que han participado más de mil personas de trece comparsas. A lo largo del recorrido de más de un kilómetro por el centro de la villa han arrancado los aplausos del público a través de la música, las coreografías y el buen humor.

El desfile arrancó pasadas las 20:30 con un grupo de zancudos, personajes de Cristal y espectaculares abanicos led, dando paso a la carroza que portaba a la Reina y Damas Infantiles: Inés Abad Vicente, Alison Bou Ato, Carmen Cerdán Bonmatí, Laura López Rodríguez e Inés Orozco Dols.

A continuación, y acompañada por la Banda Unió Musical de Santa Pola, la carroza de la Reina y Damas Mayores que viven durante estos días la más bonita experiencia de sus vidas. Helena Martínez Alba, Reyes Giménez Cascales, Estefanía Martínez Navarro, Eva María Pomares Palao y Fabiola Sempere Martínez no se cansaron de saludar y agradecer los aplausos del numeroso público que ha llenado las calles del circuito.

Una espectacular coreografía de la Escuela de Danza Inmaculada Jaén con 90 bailarinas precedía a la tercera de las carrozas reales en la que brillaban la Reina de la Tercera Edad, Conchi Gabarrón López, y sus Damas de Honor Rosario Rodes Alonso y Encarni Sebastián Garriga.

Una de las actuaciones más destacadas fue, como es habitual, la representación de la más pura tradición local que lleva a cabo la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Freu, acompañados de los gigantes Loreto y Jaume y de sus simpáticos cabezudos, que tanta ilusión hacen a los niños.

Seguidamente llegaron cuatro nutridos grupos para poner en escena sus bien trabajadas coreografías: La Piana, Gym Noray, Fem Dansa y També Ballem.

Llegaba entonces el momento de la más veterana agrupación de nuestras fiestas: Pescadores. La comparsa santapolera por tradición, fiel representante de un sector pesquero que sigue muy arraigado en las costumbres locales. Vestidos con los trajes tradicionales, los hombres portando remo y las mujeres el “cobenet”, fueron desfilando tras la abanderada empezando por la plataforma en el que se representa la subasta del pescado de una manera simpática y desenfadada, haciendo participar al público.

Les seguía la plataforma de las rederas, pura tradición de una profesión ya en desuso pero que se mantiene viva en el imaginario local gracias al esfuerzo de preservación que llevan a cabo estas mujeres.

La popular “Polka de la cerveza” es la banda sonora de la coreografía de Pescadores con su pasillo de remos, con grupos infantil, jóvenes y mayores, precediendo a la carroza que portaba al Cargo Mayor Julia Barrionuevo Parrón -toda una institución de la fiesta santapolera-, la Sirenita Fina Mari Herrero Sempere y el Cargo Infantil Elena González Morilla.

La siguiente comparsa en aparecer fue la de Rocieros de las Cuevas de Catarra, con ese contrapunto flamenco que tanto gusta y con la carroza de su Cargo Infantil Elsa Miralles Girau.

El sprint final del Desfile Multicolor fue in crescendo como en un castillo de fuegos artificiales, impulsado por la música y las coreografías brillantes y contagiosas de Martita Zumberas, Anem a Vore, Danzarte, La Escorrima -el grupo más numeroso con 110 participantes-, Sou Lo Més y Pensat i Fet.

Una gran noche para Santa Pola que culminó de madrugada con el disparo de un potente castillo de fuegos artificiales desde el espigón de la playa de Levante, y que abre la puerta a los dos últimos días en los que la Patrona Virgen de Loreto será la protagonista con la emotiva ofrenda floral el lunes 7 y la procesión del martes 8, festividad local y el día grande de las fiestas.