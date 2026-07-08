Más de 70 cortos optan este año a uno de los once premios del 49º Festival de Cine de Elche

Comienza la cuenta atrás para el inicio de la 49º edición del Festival de Cine Independiente de Elche 2026, organizado por la Fundación Mediterráneo del 10 al 17 de julio. Este año cuenta con un amplio programa que incluye la proyección de la Selección Oficial y actividades paralelas con mesas redondas, cursos y una mayor vinculación con la historia de la ciudad.

Alejandro Cano, director del festival, e Irene Ruiz, concejala de cultura del Ayuntamiento de Elche, han dado a conocer todos los detalles de una edición con gran participación. De los 1822 cortos candidatos procedentes de 63 países, el jurado ha seleccionado los 71 mejores que se proyectarán en el Hort del Xocolater y en Playa Arenales del 10 al 16 de julio a las 22:00 horas.

El pistoletazo de salida estuvo a cargo del ciclo de Óperas Primas el pasado 1 de julio, este año más accesible, por primera vez con subtítulos y lenguaje de signos. En este sentido, hoy, 8 de julio, se proyecta el largometraje ‘Ivan & Hadoum’, dirigido por Ian de la Rosa y mañana, 9 de julio, ‘Yo no Moriré de Amor’ de Marta Matute.

Entre las actividades paralelas vinculadas a la ciudad destaca el día 14 de julio el documental dedicado al compositor Óscar Esplá sobre el Misteri d’Elx, disponible en los cines Odeon, además de múltiples actividades paralelas sobre pintura, casting y mesas redondas que repasaran la industria desde distintas perspectivas.

El broche de oro del festival será el 17 de julio con la Gala de Clausura, donde tendrá lugar la entrega de premios. Esta edición rinde homenaje a Kiti Mánver y allí recibirá la Palmera de Plata. Como antesala al reconocimiento, el jueves 16 de julio a las 19:30 horas se proyectará ‘Mamacruz’, película elegida por la actriz y con la que mantendrá un encuentro con el público.

Los cortometrajes seleccionados optarán a siete premios oficiales con una dotación total de 15.500 euros con categorías para ficción, documental, animación, internacional, además de los galardones a Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Guion.