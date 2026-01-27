El martes en Elche, Crevillent y Santa Pola: sol por la mañana; nubes y posibilidad de lluvia débil por la tarde

La nubosidad variable, con más sol por la mañana que por la tarde, se va a imponer este martes en la comarca del Baix Vinalopó.

La previsión meteorológica apunta a un día en el que por la tarde podría llover de forma puntual y débil.

De cara a la tarde noche el viento de poniente soplará moderado.

La temperatura máxima va a rondar los 20 grados centígrados en Elche, los 19 en Crevillent y los 18 en Santa Pola.

Previsión inicial para los próximos días

De cara a mañana miércoles se prevé un descenso de las temperaturas (respecto a las de hoy caerán unos dos o tres grados) en una jornada con una mañana con muchas nubes y precipitaciones en principio débiles. La tarde será muy ventosa y de hecho la Agencia Estatal de Meteorología ha avanzado que va a activar en el sur de la provincia el aviso amarillo por rachas de viento de poniente que pueden llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora, si bien no se descarta que pueda ser más fuerte.

El jueves se espera un ascenso notable y puntual y de las temperaturas máximas, que incluso se situarán por encima de la barrera de los 20 grados.