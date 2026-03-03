El martes en Elche, Crevillent y Santa Pola: la calima y la posibilidad de viento, protagonistas

Este martes va a ser en la comarca del Baix Vinalopó una jornada con mucha calima, nubes y claros y ascenso de las temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por viento de noreste que especialmente en el litoral puede llegar a rachas de más de 70 kilómetros por hora y, en principio, se va a mantener hasta primeras horas de la tarde de mañana.

Las temperaturas máximas van a rondar en Elche y Crevillent los 21 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se va a quedar en los 19 grados.

Mañana miércoles se presenta como una jornada muy nubosa en la que persistirá la calima y en la que existe la posibilidad de que se registre alguna precipitación débil al final de la jornada.

El jueves será una jornada lluviosa, precipitaciones en general débiles, pero recogeremos algunos litros y mucho barro.

Por otro lado, los siguientes días descenso claro de las temperaturas, cielos variables y posibilidad de algunas precipitaciones débiles puntuales, poquita cosa y ya con agua limpia.