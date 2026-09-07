La Marina inicia sus fiestas tras la proclamación de reinas y damas durante una espectacular gala de cine ambientada en los Oscar

El recinto festero de La Marina, ubicado en el campo de fútbol del polideportivo, se convirtió este domingo en un escenario de película para la imposición de bandas y fajines a reinas, damas y cargos festeros de 2026 de esta comisión de fiestas. Aihora Linares, reina mayor, y sus damas Lucía Navarro y Lucía Romero, recibieron sus bandas acreditativas, igual que Aitana Vázquez, reina infantil, y sus damas Sofía Pérez y Alma Amorós. Además se presentó el programa de fiestas que incluye entre otros momentos la comida homenaje a la Tercera Edad del sábado día 12 a las 14:00 horas y en la avenida de La Alegría, ‘El gran chupinazo’ donde se lanzarán más de 3.000 regalos.

La fiesta continuará con la actuación de la Orquesta Gama.

El domingo, día 13 tendrá lugar el Concurso de paellas en el centro social con hinchables y juegos para los más pequeños; una batucada por las calles de la población y una gran piñata.

Las fiestas de La Marina se prolongarán hasta el 25 de julio.