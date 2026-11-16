Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 1-2 BALEARES
TERCERA RFEF
VILLARREAL 'C' 0-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
CREVILLENTE DEPORTIVO 2-1 JOVE SAN VICENTE
LEVANTE 'B' 2-0 ELDENSE 'B'
LLIGA COMUNITAT
BENIGÀNIM 0-0 SANTA POLA
REDOVÁN 3-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 2-1 VILLAVICIOSA DE ODON
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CBM ELCHE 31-28 ZONZAMAS LANZAROTE
BM GRANOLLERS 19-34 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE 28-28 UCAM BALONMANO MURCIA
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA 2
CV ELCHE 3-1 SABADELL
WATERPOLO
PRIMERA MASCULINA
CW ELX 10-11 TURIA
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 10-5 CN MOLINS