POLIDEPORTIVO

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Ilicitano cae ante el Baleares y sigue en descenso, mientras que el Elche femenino logra un meritorio triunfo en casa

Felipe Canals

Elche |

Once del Ilicitano en El Collao ante el CD Alcoyano.
Once del Ilicitano en El Collao ante el CD Alcoyano. | Fútbol Base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 1-2 BALEARES

TERCERA RFEF

VILLARREAL 'C' 0-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

CREVILLENTE DEPORTIVO 2-1 JOVE SAN VICENTE

LEVANTE 'B' 2-0 ELDENSE 'B'

LLIGA COMUNITAT

BENIGÀNIM 0-0 SANTA POLA

REDOVÁN 3-0 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 2-1 VILLAVICIOSA DE ODON

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CBM ELCHE 31-28 ZONZAMAS LANZAROTE

BM GRANOLLERS 19-34 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE 28-28 UCAM BALONMANO MURCIA

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA 2

CV ELCHE 3-1 SABADELL

WATERPOLO

PRIMERA MASCULINA

CW ELX 10-11 TURIA

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 10-5 CN MOLINS

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