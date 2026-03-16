14 y 15 de marzo

Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

El Club Voleibol Elche logra un triunfo decisivo de cara a la fase de ascenso en la penúltima jornada en Primera Nacional

Felipe Canals

Elche |

El Club Voleibol Elche celebra el triunfo ante Pamesa Teruel Vb.
El Club Voleibol Elche celebra el triunfo ante Pamesa Teruel Vb. | Facebook CV Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

NAVALCARNERO 2-1 ILICITANO

TERCERA RFEF

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 1-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

CREVILLENTE DEPORTIVO 1-2 VILLARREAL 'C'

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 2-1 CFI ALICANTE

REDOVÁN 0-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 3-0 MURCIA PROMISES

LIGA NACIONAL

LEVANTE 'B' 3-0 PABLO IGLESIAS

VILLARREAL 'B' 2-2 ELCHE 'B'

ALZIRA 1-1 KELME

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 1-2 ONA SANT ADRIÀ

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ROCASA GRAN CANARIA 24-19 ATTICGO CBM ELCHE

BERA BERA SAN SEBASTIÁN 26-25 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 33-35 BM CASTELLÓN

BM ELDA CEE 32-25 UCAM MURCIA

MARNI ROSVAL 27-24 CBM PETRER

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-0 PAMESA TERUEL

BALONCESTO

TERCERA FEB

SERVIGROUP BENIDORM 63-72 CBI ELCHE

ADESAVI 73-81 JORGE JUAN NOVELDA

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

LEIOA WP 18-19 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CN METROPOLE 14-12 CW ELX

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