Marcadores del fin de semana en Elche y comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
NAVALCARNERO 2-1 ILICITANO
TERCERA RFEF
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 1-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
CREVILLENTE DEPORTIVO 1-2 VILLARREAL 'C'
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 2-1 CFI ALICANTE
REDOVÁN 0-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 3-0 MURCIA PROMISES
LIGA NACIONAL
LEVANTE 'B' 3-0 PABLO IGLESIAS
VILLARREAL 'B' 2-2 ELCHE 'B'
ALZIRA 1-1 KELME
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 1-2 ONA SANT ADRIÀ
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ROCASA GRAN CANARIA 24-19 ATTICGO CBM ELCHE
BERA BERA SAN SEBASTIÁN 26-25 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 33-35 BM CASTELLÓN
BM ELDA CEE 32-25 UCAM MURCIA
MARNI ROSVAL 27-24 CBM PETRER
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-0 PAMESA TERUEL
BALONCESTO
TERCERA FEB
SERVIGROUP BENIDORM 63-72 CBI ELCHE
ADESAVI 73-81 JORGE JUAN NOVELDA
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
LEIOA WP 18-19 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CN METROPOLE 14-12 CW ELX