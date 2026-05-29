El Elche no tiene prisa con su futuro entrenador

El Elche se rearma tras la inesperada decisión de Eder Sarabia. Toca buscar un entrenador que lidere la nave franjiverde en Primera División. La idea de la dirección deportiva y del propietario Christian Bragarnik es que el nuevo técnico siga la línea implementada por Sebastián Beccacece y Eder Sarabia.

Con Bragarnik en Argentina, la decisión se cocinará a fuego lento. El Elche maneja una amplia lista de nombres, pero no está previsto que hasta la próxima semana comiencen las conversaciones. En el Martínez Valero no hay prisa por encontrar al inquilino del banquillo.

García Pimienta es uno de los nombres en la lista del Elche. Gusta su estilo y se le ve similar a Eder Sarabia, así que permitiría seguir una línea continuista que ya se implantó con Sebastián Beccacece. A pesar del gusto recíproco, aún no se han producido contactos entre las partes. Al exentrenador de Las Palmas le agrada el proyecto franjiverde.

La opción de Iván Ania no parece sencilla por distintos motivos. El primero de ellos es su vinculación con el Córdoba hasta 2027, lo que obligaría a pagar por hacerse con sus servicios. El hecho de que no haya dirigido en Primera División también genera ciertas dudas en el Elche.

Otras alternativas que han aparecido son Alessio Lisci o Míchel Sánchez. En el caso del italiano, desde su entorno aseguran que no se ha producido ningún contacto. Tras un complicado final de curso con Osasuna, quiere descansar antes de abordar su futuro. Tiene cartel entre los punteros de Segunda y también en algún Primera.

Con Bargarnik al frente de las operaciones no se puede descartar al 100% la vía sudamericana. Aunque la intención de la dirección deportiva es confiar en un técnico que conozca la Liga tras alguna mala experiencia en los últimos años, el empresario argentino tendrá la última palabra.