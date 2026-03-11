La lluvia se aleja de Elche, Crevillent y Santa Pola durante los próximos días

Pese a la lluvia registrada a primeras horas del día, este miércoles se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como un día con predominio de nubes y claros, sin lluvia, con temperaturas que suben un poco y con viento flojo de componente marítima.

El termómetro va a situarse en Elche, Crevillent y Santa Pola en valores máximos de 15 grados centígrados.

A partir de mañana jueves se prevén días soleados y con temperaturas al alza, especialmente el viernes con algo de viento de poniente.

El termómetro volverá a bajar el fin de semana y el sábado podría volver a llover.