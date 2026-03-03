El límite salarial del Elche se reduce en casi 4 millones de euros

La Liga ha dado a conocer este martes cómo quedan los límites salariales de los clubes profesionales tras el mercado de invierno. El Elche sigue siendo uno delos equipos de Primera con menor límite salarial e incluso se reduce respecto a verano. El club franjiverde tiene un LCPD de 36,8 millones de euros.

En verano, tras el mercado, el límite salarial se situaba por encima de los 40 millones de euros. El concepto hace referencia a la suma de lo que cada equipo puede gastar en los sueldos de la primera plantilla, filial, cantera y otras secciones del club.

El Elche se sitúa entre los equipos cuyo LCPD es más bajo. Solo Levante, Sevilla y Getafe cuentan con un dato inferior. La reducción en cerca de cuatro millones de euros en la entidad ilicitana corresponde a los movimientos desarrollados durante la ventana invernal.

El Real Madrid encabeza la tabla, seguido del Barcelona y el Atlético de Madrid. El Villarreal, próximo rival del Elche, tiene 173 millones de límite salarial y es uno de los equipos cuyo dato en este parámetro es más alto.