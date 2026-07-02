L´Aljub revalida su éxito en el Festival Internacional de Publicidad Social con la campaña Smart Fashion Movement

El centro comercial L’Aljub, gestionado por CBRE, ha vuelto a coronarse un año más en el panorama de la publicidad gracias a su exitosa campaña `Smart Fashion Movement´ que ha recibido el prestigioso galardón a la ‘Mejor Estrategia en Proyecto o Acción Social’ en la edición 2026 del Publifestival (Festival Internacional de Publicidad Social). Este premio reconoce el enorme impacto y la disrupción de la campaña ‘Smart Fashion Movement’, una plataforma revolucionaria que ha vinculado la moda con la salud mental, la autoaceptación y el consumo responsable. Este nuevo éxito de la dirección de marketing y comunicación de CC L´Aljub se suma al premio del año pasado por la campaña de iniciativa de economía circular ‘Esta bolsa tiene muchas vidas’. El jurado de Publifestival ha valorado en esta ocasión la capacidad de L'Aljub para abordar el bienestar físico y emocional desde una perspectiva de consumo ético y humano, transformando la experiencia tradicional de compra en una acción de alto valor social. El ‘Smart Fashion Movement’ es una iniciativa de concienciación que promueve un consumo de moda consciente, feliz y responsable al invitar a los usuarios a realizar compras planificadas que generen calma y autoestima en lugar de dejarse llevar por impulsos que intenten compensar un mal día o que provoquen un arrepentimiento posterior, un fenómeno respaldado por el propio informe "Smart Fashion 2025" del centro comercial ha desvelado que el 60,3% de las personas no compra de forma consciente. La idea de la campaña nace tras una reunión con la asociación Proyecto Hombre y la estrecha y consolidada colaboración entre el departamento de Marketing de L’Aljub, la agencia creativa especializada en centros comerciales Creaktivamente, y la firma estratégica Agencia Sensei (elegida la sexta mejor agencia en comunicación social de España en el año 2025). Esta alianza estratégica vuelve a demostrar que los activos comerciales pueden actuar como potentes altavoces de concienciación.

“El "Movimiento Smart Fashion" destaca porque aborda de forma directa y valiente una problemática social invisibilizada dentro de los propios espacios de consumo: la salud mental vinculada a las compras” comenta Sara Pinyana, directora creativa de Creaktivamente. Por su parte, Davide Buttazzoni, de la Agencia Sensei, subraya la importancia de este tipo de proyectos: “Con esta acción lo que pretendíamos era que se viera claramente que se puede hacer comunicación social de forma disruptiva y aportando valor a la sociedad que acoge la marca. No tiene que ser una relación unidireccional; las marcas tienen que generar sinergias con su entorno para crear relaciones duraderas”.

La directora de Marketing de L’Aljub, Lucía González, ha mostrado su satisfacción : “Este premio revalida el esfuerzo constante que desarrollamos dentro de nuestro proyecto ‘Destino 2030’. Smart Fashion Movement demuestra que un centro comercial puede generar valor económico, social y reputacional de manera simultánea. Creemos firmemente que el mejor “KPI” es la felicidad del cliente, entendida como una experiencia de compra positiva, consciente y satisfactoria, capaz de generar una conexión real y duradera con las marcas”.

El área de Property Management de CBRE cuenta con más de 700 activos bajo gestión en España y Portugal, con una superficie bruta alquilable de más de 12,1 millones de metros cuadrados. Esta acción / campaña forma parte del Programa “Caring for Communities”, una iniciativa impulsada por el área de Property Management para maximizar el valor de los activos inmobiliarios e impactar positivamente en las comunidades donde CBRE opera a través de la gestión de activos. Este programa está alineado con la estrategia ESG de CBRE, con el objetivo de incidir especialmente en el área social y de sostenibilidad. En 2024, los activos gestionados por CBRE en Iberia realizaron 890 acciones en el marco de esta iniciativa, aportando más de 670.000€ a causas sociales.