L’Aljub y el Museo de Puçol se unen en una exposición de tebeos históricos el siglo XX

El centro comercial L’Aljub de Elche se convierte en un museo de la nostalgia y trae durante el mes de julio una exposición retrospectiva dedicada a la historia del tebeo y el cómic del siglo XX. La propuesta cultural surge de la colaboración con el Museo Escolar de Puçol y recorre las viñetas que marcaron la infancia de toda una generación. Durante el horario del centro comercial se puede visitar de forma gratuita.

Además de las piezas y paneles, la exposición es de carácter interactivo: cuenta con códigos QR estratégicamente integrados que al escanearlos, ofrecen más información y dan acceso a la agenda y actividades del Museo Escolar de Puçol.

Esta actividad se incluye dentro del programa de sostenibilidad y compromiso ‘Destino 2030’ del centro comercial L’Aljub, basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Así se cumple el objetivo número cuatro ‘Educación de calidad’ en el que acerca la historia a las nuevas generaciones.

El día de la inauguración se materializó de forma oficial la firma del convenio de colaboración entre Daniel Párraga, gerente de L’Aljub, y Rafael Martínez, director del Museo Escolar Puçol. De esta manera se respalda el compromiso del centro comercial por la protección y difusión de las raíces, las tradiciones y el patrimonio histórico de la ciudad de Elche.