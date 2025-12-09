L’Aljub celebra la Navidad más mágica, comprometida y sostenible con ‘EcoLand 2025’

El pasado viernes 5 de diciembre se inauguró en L´Aljub una nueva edición de EcoLand que es la principal acción navideña del centro comercial de Elche, gestionado por CBRE. Con esta acción L’Aljub apuesta por una navidad diferente, creativa, comprometida y sostenible en la que la fantasía y el respeto por el entorno se complementan para ofrecer una experiencia inolvidable. El acto de la inauguración contó con la presencia de la Gestora de Festejos Populares de Elche, concejales del ayuntamiento, y el gerente de L’Aljub, Daniel Párraga, visitaron las instalaciones del centro comercial para disfrutar de la iluminación navideña y la presentación de actividades.

EcoLand 2025 se presenta como una experiencia navideña única, mágica y educativa, diseñada para que las familias y sobre todo los niños disfruten de unas fiestas de ilusión, creatividad y conciencia medioambiental. Son actividades gratuitas con el compromiso de la sostenibilidad que se desarrolla bajo una carpa construida con más de 1.500 cajas de fruta recicladas, sostenida por más de 60 bidones reutilizados de aceitunas y conservas, y adornada con un árbol de Navidad elaborado con más de 500 botellas de plástico recicladas. Son más de 200 metros cuadrados dedicados al aprendizaje, la diversión y el respeto por el planeta.

La actividad permanecerá abierta hasta el domingo 4 de enero, con horario de lunes a viernes de 17.00 a 21.00 horas, los sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos de 17.00 a 21.00 horas. El 24 y 31 de diciembre el horario será especial, de 12.00 a 14.00 horas. La actividad cerrará los días 7 y 25 de diciembre, así como el 1 de enero.

En el EcoTaller navideño, los participantes pueden fabricar sus propios adornos sostenibles y hay también habrá talleres del fondo marino. Este espacio promueve el aprendizaje a través del juego y pone en valor la importancia de transformar y reutilizar materiales.

También hay zonas de EcoJuegos y EcoExperiencias que garantizan momentos de diversión y sorpresa. Los niños podrán pedalear en la ‘bici mágica’, atravesar el ‘arcoíris de colores’ o dejar su huella personal en un gran mural común que irá creciendo con cada visita. Todo el recorrido está diseñado para invitar a disfrutar de forma consciente y responsable, integrando el juego y los momentos mágicos de la Navidad con el aprendizaje sobre sostenibilidad.

Para poder disfrutar de todas estas actividades gratuitas es necesario ser miembro del Club Oasis. En caso de no disponer de la app, se puede descargar de forma gratuita y registrarse al momento. Una vez dentro, los niños y niñas podrán participar libremente en todas las dinámicas y llevarse un bonito recuerdo navideño elaborado con materiales reciclados. Esta iniciativa forma parte del proyecto ‘Destino 2030’ de L’Aljub. Un programa de sostenibilidad y compromiso, basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. En esta ocasión, EcoLand refuerza la conexión con el planeta transformando la Navidad en una oportunidad para educar y concienciar sobre el respeto al medio ambiente a través del reciclaje y la economía circular. Una propuesta que promueve entornos de aprendizaje seguros y participativos, alineándose con los objetivos número 4 ‘Educación de calidad’, 10 ‘Reducción de las desigualdades’, 11 ‘Ciudades y comunidades sostenibles’, 12 ‘Producción y consumo responsables’ y 13 ‘Acción por el clima’, impulsando una mayor sensibilización medioambiental y la implicación de toda la comunidad.

Además, durante una semana, el espacio de EcoLand será visitado por los centros educativos de Elche con el objetivo de involucrar activamente a la comunidad escolar y fomentar la educación ambiental desde edades tempranas.

Por otra parte, el próximo martes 31 de diciembre, de 12.00 a 14.00 horas, se celebrará en L’Aljub una divertida Nochevieja australiana: una celebración anticipada pensada para disfrutar en familia, con golosinas, música en directo con DJ, uvas de la suerte, aperitivo/comida gratuita para los más pequeños y muchas sorpresas. Un evento mágico para despedir el año por todo lo alto. Además, el Centro Comercial L’Aljub habilitará un rincón muy especial para que las cartas de Papá Noel viajen directamente desde el asis hasta Laponia. El buzón permanecerá activo también para recoger las cartas dirigidas a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, asegurando así que ningún deseo se quede sin respuesta.