L’Aljub celebra el Año Nuevo Chino con actividades culturales y solidarias

El Centro Comercial L’Aljub se suma a la celebración del Año Nuevo Chino (Año del Caballo) con una programación especial dirigida a toda la familia. Una propuesta multicultural, educativa y solidaria organizada junto a la Asociación de Comunicación Intercultural BOSI, el Ayuntamiento de Elche y Cruz Roja. Se puede disfrutar hasta el 11 de febrero y permite descubrir y disfrutar las tradiciones de esta festividad milenaria a través de experiencias participativas. Bajo el marco de ‘Destino 2030’, L’Aljub sigue apostando por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En esta ocasión, con el foco puesto en el ODS 4 ‘Educación de calidad’, promoviendo una iniciativa que conecta a los ilicitanos con la cultura china. Es una forma de fortalecer el vínculo con la ciudadanía: ofreciendo experiencias enriquecedoras, entretenidas y con propósito.

Durante once días, del 2 al 11 de febrero (excepto domingo), se podrá disfrutar de la Estación Cultural, en horario de 17.00 a 20.00 horas. Un espacio que alberga una exposición cultural, un mercadillo solidario con venta benéfica y un stand de artesanía tradicional china, como recortes de papel, horquillas tradicionales, abanicos lacados, llaveros y cuadernos decorativos. Por cada compra mínima de tres euros, los visitantes recibirán un cupón para participar en el sorteo de entradas para el espectáculo oficial del Año Nuevo Chino, que se celebrará el 21 de febrero de 2026 en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx. La recaudación irá destinada íntegramente a Cruz Roja, reforzando el compromiso del centro comercial con las causas sociales.

El sábado 7 de febrero, de 11.00 a 20.00 horas, L’Aljub vivirá su jornada más especial con la celebración de ‘Salto del Caballo’. Un evento de acceso libre que incluye: pasacalles con danza del león y del dragón; actividades participativas como caligrafía, pintura facial y estampación y exhibiciones culturales y apertura del mercadillo solidario. Una oportunidad única para acercarse a la tradición china, fomentar la diversidad y vivir momentos llenos de color, música y conexión entre culturas.

El Año Nuevo Chino celebra el inicio del ciclo lunar y es la festividad más importante para millones de personas. Cada año está representado por un animal del zodiaco: el caballo simboliza libertad, entusiasmo y la independencia, valores que inspiran esta programación diferente, creativa y comprometida con la interculturalidad.