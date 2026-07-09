Un juzgado de Elche codirige una operación de la UCO de la Guardia Civil contra redes de fábricas ilegales de tabaco.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Elche ha codirigido con otro tribunal de Tarancón, en la provincia de Cuenca, una investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que se han desmantelado seis fábricas ilegales de tabaco. Cuatro de ellos activas y dos inactivas.

La operación desplegada se ha saldado también con 50 detenidos y 23 registros de domicilios, otros inmuebles y naves industriales en seis provincias del país, concretamente en las de Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Sevilla y Toledo.

La operación ha permitido intervenir más de 20 millones de cigarrillos y 38,4 toneladas de picadura y hoja de tabaco con un valor que, según las estimaciones de la UCO de la Guardia Civil, supera los diez millones de euros, calculándose una producción diaria de hasta 7,8 millones de cigarrillos.

La benemérita ha dado por desmanteladas dos organizaciones de carácter internacional asentadas en España y que se dedicaban a la producción de tabaco de contrabando, que distribuían y comercializaban en países europeos.

Entre los detenidos figuran dos hombres huidos de la justicia de Polonia, que ya han sido puestos a disposición de los tribunales de ese país.

Las actuaciones de la macrooperación cerrada ahora comenzaron hace siete años en España tras recibir la Guardia Civil las primeras informaciones de la presencia de las organizaciones a través de Europol y de las autoridades tanto de Polonia como de Lituania.

Por otro lado, la investigación ha permitido constatar que las organizaciones interceptadas contaban con ramificaciones que alcanzaban el sur de la Península Ibérica, Portugal y Francia.

Operaban desde instalaciones clandestinas que disponían de zonas habilitadas como espacio de residencia para los trabajadores, donde estos permanecían alojados de manera permanente y en condiciones precarias, "hacinados en estancias habilitadas dentro de las propias instalaciones".