La Junta de Gobierno Local de Elche valida la convocatoria de ayudas de 2026 a la rehabilitación de edificios de viviendas

La Junta de Gobierno Local de Elche ha aprobado este jueves la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de edificios residenciales para 2026, que cuenta con una dotación de 700.000 euros.

Las ayudas articuladas están dirigidas a comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades para el impulso de acciones de conservación, ornato, mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad de edificios residenciales colectivos.

En la convocatoria de 2026 se introducen novedades como la ampliación de los edificios que podrán acceder a las ayudas, al modificarse la antigüedad exigida hasta los inmuebles finalizados antes de 2001, ya que anteriormente era hasta el año 1996. Esto permitirá que un mayor número de comunidades puedan beneficiarse de estas ayudas.

También se incorpora una mayor flexibilidad al permitir subvencionar actuaciones ya iniciadas e incluso finalizadas durante el año de la convocatoria y así facilitar el acceso a las ayudas a comunidades que ya han realizado el esfuerzo económico de acometer las obras.

El plazo de presentación de solicitudes de esas ayudas a la rehabilitación será de tres meses desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y se podrá formalizar de manera a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Elche.

Un total de 84 solicitudes aprobadas en 2025

Francisco Soler, concejal de Estrategia Municipal, área en la que se enmarca el departamento de Urbanismo, ha señalado que se ha firmado la resolución provisional de las ayudas de la convocatoria de 2025. En concreto se han concedido 84 de 99 solicitudes, ya que tres de ellas se han denegado y doce se dan por desistidas.