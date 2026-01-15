La Junta de Gobierno Local de Elche acuerda rescindir el contrato de remodelación del Jardín Nieves Berenguer

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha dado luz verde en su reunión de este jueves a la tramitación del expediente de resolución del contrato de obras de reforma de las jardineras del Jardín Nieves Berenguer, que está en calle Obispo Barrachina.

La empresa adjudicataria ha incumplido los plazos contemplados en el contrato. De hecho, la obra tendría que haber acabado a finales del pasado año y, a fecha de 12 de enero, se ha certificado que sólo presenta un nivel de ejecución del 17 %.

Ahora, se ha acordado resolver el contrato con la adjudicataria, que ha alegado problemas en la disposición de trabajadores, y se va a licitar la adjudicación de un nuevo contrato para que continúe esa reforma. El equipo de gobierno estima que los trabajos podrán estar en marcha de nuevo en el plazo de unos dos meses a partir de la resolución del contrato que aún está vigente.

La resolución del contrato de las obras en la zona ajardinada de Obispo Barrachina va a ir apareja de la pertinente sanción económica por incumplimiento de lo comprometido por parte de la empresa adjudicataria.

Reme Sanz, Hija Adoptiva de Elche

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha ratificado la concesión del título de Hija Adoptiva de Elche a la reconocida comunicadora Remes Sanz Tendero, que natural de Monóvar ha desarrollado toda su trayectoria profesional en la ciudad ilicitana.

Con ese título, que va a recibir esta tarde en un acto convocado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se va a reconocer y expresar el agradecimiento institucional a su extensa trayectoria profesional en el sector de la comunicación.

Ese reconocimiento institucional se suma al social que recibió Reme Sanz el pasado mes de noviembre con la concesión del Premio Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó en la categoría de Comunicación, que le fue entregado en una gala celebrada en el Gran Teatro.