Reme Sanz, Jorge Sepulcre, Julián Sáez, Elia Barceló y los cronistas del Vinalopó, entre los galardones de los XIII Premios Onda Cero Elche

El investigador ilicitano Jorge Sepulcre; la comunicadora Reme Sanz; Julián Sáez, programador cultural de Elche; la escritora eldense Elia Barceló; la entidad Asprodis, también de Elda; y todos los cronistas de las comarcas del Vinalopó son parte de las personalidades y entidades que van a ser reconocidos este año en la decimotercera edición de los Premios Onda Cero Elche – comarcas del Vinalopó.

Los galardones se van a entregar el próximo 6 de noviembre en una gala que tendrá como escenario el Gran Teatro de Elche.

En ella también van a ser premiados en la categoría de Deportes José Manuel Mas y Enrique Cervera, por su contribución al deporte base; la empresa Astondoa de Santa Pola; el Proyecto CAIR de la Universidad Miguel Hernández liderado por la investigadora Lucy Anne Parker; el voluntariado medioambiental de Pinoso; y la Muestra Gastronómica de Aspe.

En la categoría de Música el premio va a ser para el evento ‘Villena es Música’ y en el apartado de Responsabilidad Social Corporativa el reconocimiento de este año es para Grupo Enercoop de Crevillent, cuya empresa matiz es la Cooperativa Eléctrica ‘San Francisco de Asís’.

El Premio Educación se va a entregar a las pioneras y los pioneros que impulsaron las escuelas infantiles municipales de Elche convirtiéndolas en un modelo a seguir en toda España al incorporar un modelo educativo adaptado a la etapa de 0 a 3 años; al tiempo también se va a reconocer a la Denominación de Origen Protegida Granada Mollar de Elche.

El Premio de Honor para los cronistas del Vinalopó

El Premio de Honor de este año va a ser para reconocer la labor de los cronistas que aún hay en las comarcas del Vinalopó. Son once y son cronistas de municipios como Santa Pola, Elda, Petrer, Aspe, Monóvar, Novelda, Monforte del Cid, Algueña, Sax y Campo de Mirra.

Conoce la razón por las que han sido premiados haciendo clic en el siguiente enlace:

Premios Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó 2025