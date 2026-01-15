Betis-Elche: El acta de Gil Manzano recoge que Pedro Schinocca bajó al césped "con actitud agresiva"

La polémica en La Cartuja tras el Betis-Elche no se quedó en el terreno de juego. Según el acta del colegiado Gil Manzano, el director general franjiverde Pedro Schinocca bajó al césped tras el pitido final protestando una decisión al asistente.
"Cuando me dispongo a abandonar el terreno de juego, dicha persona se dirige hacia mí protestándome con actitud agresiva, teniendo que ser sujetada por miembros de su club", prosigue el acta de Gil Manzano. Además, también refleja que Schinocca acompañó al colectivo arbitral hasta la zona del vestuario "manteniendo la misma actitud". Allí es donde fue identificado.
El choque de octavos de final ha encendido al entorno del Elche por las decisiones arbitrales que perjudicaron al cuadro de Sarabia. La principal queja, el gol del Chimy Ávila tras un empujón de Aitor Ruibal sobre Adrià Pedrosa. A través de redes sociales, Pedrosa ironizó sobre la acción.
Hay más jugadas polémicas, como la no expulsión de Natan. El central del Betis, con tarjeta amarilla, permaneció durante varios segundos a escasos centímetros de Gil Manzano protestando airadamente una acción. Por si fuese poco, en el Elche también se reclamó un posible penalti sobre Álvaro Rodríguez en el tramo final.
Sarabia acabó expulsado. Según el acta, por el siguiente motivo: "Por el lanzamiento de una botella desde el banquillo hacia el terreno de juego en señal de protesta y al no poder identificarse al autor, se muestra la tarjeta roja al entrenador, como responsable". Se expone a una sanción de uno a tres partidos.