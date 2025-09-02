La calle Obispo Barrachina de Elche tendrá una imagen renovada a finales de este año

Con un plazo de ejecución de tres meses, ya están en marcha las obras de remodelación de la calle Obispo Barrachina, en la zona de los barrios El Toscar y Carrús, que es una actuación que va a suponer una inversión de 171.000 euros.

Si no hay contratiempos y se cumplen los plazos, la zona estará reformada para finales de año. Se van a renovar las 26 jardineras que hay en esa vía, construyéndose nuevas estructuras con muros de hormigón.

El revestimiento superior se sustituirá por una losa de hormigón de drenaje y gravilla en lugar de la instalación de césped artificial que hay actualmente.

Las jardineras en la que ha comenzado a actuarse presentan desde hace años problemas de grietas, producidas por el empuje de las raíces del arbolado, lo que ha ocasionado la rotura de las mismas y el desprendimiento del revestimiento actual.

“La mejor manera de demostrar el cuidado de la ciudad es invertir en vía pública, algo que está en el ADN de este gobierno municipal”, ha recalcado Pablo Ruz, alcalde de Elche, que este martes ha realizado una visita a la zona y que ha recordado que hace unos meses ya se llevaron a cabo labores de reasfaltado y cambio de luminarias led en este entorno.

Ruz ha concluido que “esta es la forma de devolver a los ciudadanos el esfuerzo en el pago de los impuestos”.