La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche prorroga un año el Sistema Dinámico de Adquisición

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha acordado hoy prorrogar por un año el Sistema Dinámico de Adquisición puesto en marcha hace doce meses, que supone un método de contratación pública. En el último año en el que se ha estado usando ese método de contratación se han formalizado la compra de 45 servicios.

Así lo ha destacado Inma Mora, portavoz de la Junta de Gobierno Local, que ha recordado que ese sistema de adquisición se formalizó el pasado año con la posibilidad de ser prorrogado durante nueve años. La primera de las extensiones que ve la luz va hasta julio de 2027.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado la construcción de 2.364 nichos en el cementerio municipal ‘San Agatángelo’. Las obras comenzarán a finales del verano y la actuación se va a ejecutar en una parcela de en torno a 6.700 metros cuadrados de superficie. Se construirán 2.212 nichos sencillos y 152 dobles.

Además, han anunciado las fechas asignadas para los festivos locales del año 2027. Serán los días 5 de abril, lunes, día de San Vicente Ferrer, y el 29 de diciembre, miércoles, por las Fiestas de la Venida La Virgen.

Fiestas, convenios y archivo

Ya se conocen los horarios para la apertura de los recintos festeros. El año anterior se estableció un compromiso de descanso de tarde que este año se vuelve a aplicar. De este modo el horario matinal será de 12:00 hasta las 17:00 horas, cuando comenzará el descanso hasta las 20:00 horas. A partir de esa hora podrá comenzar de nuevo la actividad en los diferentes espacios. La portavoz ha detallado que, durante las horas de descanso establecidas, quienes lo deseen podrán continuar con sus actividades, siempre y cuando no hagan uso de ruidos demasiado elevados.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local de Elche ha abordado otros asuntos. Entre ellos, la autorización al gobierno municipal de la suscripción de distintos convenios. El primero se trata del convenio de colaboración con el consejo regulador de la denominación de origen protegida Granada Mollar para llevar a cabo actividades de promoción y divulgación del producto.

El otro convenio suscrito en esta junta de gobierno es con la Asamblea Local de la Asociación Cruz Roja Española para realizar los programas de protección integral de colectivos vulnerables.

El Ayuntamiento de Elche también ha solicitado subvención a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana para financiar los gastos de digitalización y restauración de documentación histórica de la ciudad, con una antigüedad que supera los cincuenta años y que ha supuesto más de 12.000 euros.