La Junta de Gobierno de Elda aprueba el proyecto de la escuela infantil ‘Santa Infancia’

La Junta de Gobierno Local de Elda ha aprobado el proyecto definitivo de construcción de la escuela infantil ‘Santa Infancia’, que es una de las obras incluidas en el Plan Edificant.

Con un plazo estimado de ejecución de 16 meses, el proyecto de la nueva escuela infantil cuenta con un presupuesto de más de 2,8 millones de euros tras haber experimentado un incremento de coste cifrado en más de 732.000 euros respecto al presupuesto inicial.

Ese encarecimiento es consecuencia de la necesidad de acometer actuaciones arqueológicas adicionales ya que la parcela donde se edificará la escuela infantil corresponde al antiguo convento franciscano fundado en el siglo XVI por el primer Conde de Elda.

Será un edificio con una superficie construida de unos 1.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

“Este proyecto representa mucho más que una nueva infraestructura educativa. Supone una apuesta clara por la educación pública de calidad, por la modernización de nuestras instalaciones docentes y, al mismo tiempo, por la protección y puesta en valor del patrimonio histórico local”, ha destacado Rubén Alfaro, alcalde de Elda, que también ha puesto en valor que la creación de la nueva escuela infantil es un proyecto que permitirá avanzar en la recuperación y puesta en valor de un barrio como Virgen de la Cabeza, en el que ya se han ejecutado actuaciones como el nuevo centro de salud, las obras de reurbanización y renovación de la red de agua potable y la renovación de la calle Navarra.