El jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola: soleado con paso de algunas nubes altas y viento flojo

Este jueves se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como una jornada sin cambios en las temperaturas, bastante soleada con paso de algunas nubes altas y viento flojo o en calma.

La temperatura máxima va a rondar en Elche y Crevillent los 18 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se alcanzará los 17.

Para mañana viernes se prevé un ligero descenso del termómetro en un día que se prevé con algo más de nubosidad y en el que no se descarta la posibilidad de que se registre alguna precipitación débil de manera puntual a partir de mediodía.

De cara al sábado se espera la llegada de bastantes nubes y posibilidad de que vuelva a llover de manera débil y con viento moderado de levante.

Por otro lado, los modelos meteorológicos apuntan a que el domingo va a ser un día con chaparrones ocasionalmente tormentosos, sobre todo por la mañana.

Esa inestabilidad se mantendrá durante los primeros días de la próxima semana que serán con temperaturas en descenso.