Josan Ferrández, pregonero de las fiestas de Elche de 2026: “Me hace muchísima ilusión”

El futbolista crevillentino Josan Ferrández, capitán del Elche Club de Fútbol (CF), se ha mostrado este lunes “orgulloso” por su designación como pregonero de las fiestas patronales de Elche.

Además, durante su presentación oficial como pregonero, el jugador del Elche CF ha asegurado que la llamada que le hizo el alcalde del municipio, Pablo Ruz, para comunicarle esa designación le hizo “muchísima ilusión”, al tiempo que ha asegurado que afrontará dar la bienvenida a las fiestas “con mucho sentimiento y mucho cariño, el que le tengo a esta ciudad”.

Nacido en Crevillent el 3 de diciembre de 1989, Josan Ferrández inició su formación futbolística en las categorías inferiores del Elche CF antes de desarrollar su trayectoria en distintos clubes del fútbol español, militando en la UD Horadada, Villajoyosa CF, Crevillente Deportivo, La Hoya Lorca, SD Huesca, UCAM Murcia y Albacete Balompié, regresando al conjunto franjiverde en el verano de 2017.

El futbolista crevillentino ha formado parte del equipo del Elche CF que logró el ascenso de Segunda División B a Segunda División en 2018 y, posteriormente, militó también en las plantillas que lograron los ascensos a Primera División conseguidos en 2020 y 2025, siendo el único futbolista que ha participado en los tres ascensos del club durante este periodo.

Asimismo, el futbolista ha superado los 250 partidos oficiales con el Elche CF, situándose entre los jugadores con más encuentros disputados en la historia de la entidad.

“Josan es uno de los jugadores más representativos de la historia del Elche CF y hablar de él es hablar de esperanza y de orgullo”, ha destacado el alcalde de Elche que ha añadido que “representa todos los valores que el fútbol atesora como la perseverancia, la pertenencia y la profunda humildad”.

El pregonero de las fiestas de Elche de este año ha sido presentado en un acto celebrado en la Sala del Consell del Ayuntamiento de Elche que ha contado con la presencia del alcalde ilicitano; la concejala de Festejos, Inma Mora; y la tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil.