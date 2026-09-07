Jornada en Elche sobre las aplicaciones de la robótica en la empresa

Acercar el conocimiento y las aplicaciones reales de la robótica al tejido social y empresarial valenciano, fomentando una visión práctica, crítica y colaborativa sobre su papel en la mejora de la competitividad económica y el bienestar social. Estos son algunos objetivos de la jornada que coorganizan el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche, la Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la UMH y el Servicio de Transferencia de la UMH el miércoles, 30 de septiembre a partir de las 09:00 horas en el edificio Arenals del campus de la UMH en Elche. La asistencia es gratuita y está abierta al público en general, previa inscripción.

Este programa pretende conectar el ámbito académico, empresarial y sanitario para analizar cómo la robótica está redefiniendo los modelos de negocio, los procesos productivos y la toma de decisiones. En este sentido, la jornada girará en torno a tres aspectos clave: la robótica e innovación tecnológica, donde se tratará el estado actual de esta innovación, su evolución y aplicaciones; la robótica y competitividad empresarial, se enfocará el apartado industrial con la automatización, la industria 4.0 y la transformación digital; y la Inteligencia Artificial y la robótica en la sanidad aplicadas a la cirugía robótica, la gestión sanitaria, la automatización de procesos y casos reales de implantación.