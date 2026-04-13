El IVIA investiga cómo mejorar la calidad de la granada Mollar de Elche ante el cambio climático

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Granada Mollar de Elche y una empresa privada (‘Hermanos Fuentes’) ha puesto en marcha un proyecto de investigación, denominado ‘Gramola’, que persigue mejorar la calidad de la granada mollar de Elche con denominación de origen protegida, con técnicas sostenibles frente al cambio climático.

El proyecto se va a desarrollar durante dos años y se va a centrar en estudiar el pardeamiento del arilo (las pequeñas semillas comestibles de la granada), que es una alteración que afecta a su aspecto y valor comercial y que se ha detectado con mayor frecuencia en los últimos años por el cambio climático.

Se trata de avanzar en el conocimiento de estas alteraciones, identificar su origen y aplicar medidas eficaces para reducir su impacto en el fruto.

Para ello, el equipo tiene previsto combinar estudios científicos con ensayos en campo. Entre las medidas que se pondrán a prueba se encuentran el uso de mallas de sombreado para proteger el fruto del exceso de sol o la aplicación de caolín, una arcilla natural que ayuda a reducir el estrés térmico.

Además, los investigadores van a realizar un seguimiento completo del cultivo, desde la floración hasta la recolección, analizando factores como la nutrición de la planta o las condiciones ambientales. También instalarán sensores para medir temperatura y humedad, lo que permitirá conocer con precisión el microclima en el que se desarrolla la granada.

El estudio incluirá igualmente análisis avanzados del fruto y evaluará su comportamiento tras la recolección, con el objetivo de mejorar su conservación y comercialización.

Francisco Oliva, presidente de la DOP Granada Mollar de Elche, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, ya que, según ha recalcado, “permiten conocer mejor el producto, resolver problemas y seguir garantizando la calidad de una fruta única en el mundo”.

El proyecto ‘Gramola’ cuenta con financiación de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura y la Generalitat Valenciana, a través de fondos Feader y también con la colaboración de la Estación Experimental Agraria de Elche.